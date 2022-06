Colégio Vinicius de Moraes é campeão macrorregional da Copa Sesc Fut-7

O time do Colégio Estadual Vinícius de Moraes de Campo Mourão foi campeão da Fase Macrorregional da Copa Sesc Fut-7 realizada na cidade de Umuarama neste sábado (11).

O título veio em uma final disputada contra a equipe de Araruna. Agora o time segue para a final que será realizada em Curitiba, no mês de julho.

O Azulão da Asa Oeste, apelido como é conhecido a equipe do Vinicius de Moraes, venceu o Umuarama por 1 a 0 na semifinal e o Araruna por 4 a 1 na decisão.

Comandada pelo técnico Bruno Braga participam do maior campeonato da categoria a nível estadual com o seguinte elenco de estudantes atletas: Juan Carlos, Marcos Antonio, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Felipe Castelar, Miguel Rodrigues, Miguel Pereira, Kevin Gabriel, Nicolas Borges, Carlos Henrique, Henry Michel, Luan Gonçalves e Luiz Leonardo.

A campanha do colégio é exaltada pelo treinador. “O torneio foi muito competitivo, com times muito fortes, mas nossa equipe estava muito trabalhada, muito qualificada e bem treinada como podemos ver tanto na primeira fase, como na segunda fase. Tínhamos o objetivo de ultrapassar essas etapas, e estamos felizes de alcançar essas conquistas. Seguimos, agora, confiantes para a última etapa em Curitiba”, comentou Bruno.

A competição do Sesc é dividida em 3 fases e os vencedores irão até a grande final, em Curitiba. Participaram desta segunda fase as equipes do Vinicius de Moraes de Campo Mourão, da Secretaria de Esportes de Umuarama, da Prefeitura de Xambrê e da Prefeitura de Araruna.

O torneio foi sediado inicialmente em 19 cidades, das quais dois times (campeão e vice) seguiram para a segunda fase. Ao total, cerca de dois mil jovens, de 13 a 15 anos, se inscreveram no campeonato. Na primeira fase, finalizada no fim do mês de maio, foram mais de 380 jogos, com fases de grupo e mata-mata.

Os times campeões de cada cidade-sede da segunda fase seguem para a final que será realizada em Curitiba, no mês de julho.

“Gostaria de parabenizar toda equipe do Sesc que está promovendo a competição. E agradecer o convite e permitir que o Colégio Vinícius participasse com dois times, um inclusive com atletas mais novos”, ressalta o treinador Bruno.

A competição conta com arbitragem federada, água e lanche para todos os atletas participantes. O torneio concederá premiação até o 3º lugar e também para os melhores nas seguintes categorias: artilheiro, goleiro menos vazado e o craque da galera.