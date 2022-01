PM apreende quase 12 quilos de maconha após acidente no centro de Campo Mourão

Após um acidente envolvendo uma motocicleta, a Polícia Militar apreendeu de aproximadamente 12 quilos de maconha na noite dessa sexta-feira (7), na central de Campo Mourão.

O acidente ocorreu na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua São Paulo. Os dois ocupantes da moto abandonaram o veículo e fugiram a pé.

A atitude da dupla chamou a atenção de populares, que acionaram a PM e repassaram as características dos suspeitos, inclusive sobre uma mochila que o passageiro carregava. No loca, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pela dupla estava com a numeração do chassi suprimida.

Os policiais realizaram buscas pelos suspeitos, porém eles não foram encontrados. No entanto, em um terreno nas imediações da avenida Jorge Walter, a equipe da Rotam localizou uma mochila contendo 11,6 quilos de maconha. A droga e a moto foram encaminhadas à delegacia.

Com informações: Comunicação Social 11° BPM