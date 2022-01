Motorista morre ao tombar caminhão carregado com mandioca

O motorista de um caminhão carregado com mandioca morreu após o veículo capotar nas proximidades da cidade de Tuneiras do Oeste, na BR 487. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira.

A vítima foi identificada por Odair Angelo de Oliveira, 41 anos. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e até o suporte aéreo prestaram atendimento no local, mas ele não resistiu aos ferimentos. A carga ficou espalhada na pista e a Polícia Rodoviária esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: patrulha 190