Ação entre Amigos: Casa das Fraldas entrega prêmio

A Fundação Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, fez a entrega nesta quarta-feira (2/2) do aparelho de ar condicionado recentemente sorteado em ação entre amigos promovida pela entidade com o objetivo de arrecadar recursos. A ganhadora foi Cleuza Barossi, residente no jardim Lar Paraná, que participou da promoção para colaborar com a entidade filantrópica e acabou contemplada com o prêmio.

A entrega foi feita pelo residente da Fundação Casa das Fraldas, o advogado Roberto Leitner. Também a secretária da instituição, Salete Doneda, participou do evento que aconteceu no Auditório Marta Kaiser Leitner. O espaço leva o nome da idealizadora, fundadora e coordenadora da Casa das Fraldas por mais de 10 anos.

O aparelho de ar condicionado foi doado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e toda renda obtida com a realização da ação entre amigos será destinada a compra de matérias primas para a confecção de fraldas. Em média, cerca de 13 mi fraldas são confeccionadas mensalmente e a produção é destinada a instituições filantrópicas (Lar de Idosos, Apae, Hospital Santa Casa) e a centenas de pessoas comprovadamente carentes, cadastradas pela instituição.