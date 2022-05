Atletismo de Campo Mourão é campeão geral em Bragança Paulista

A equipe de Atletismo de Campo Mourão IACM/Fecam/Assercam foi a campeã geral do Troféu Adhemar Ferreira da Silva Mourão, disputado no fim de semana, em Bragança Paulista/SP. A competição reuniu 68 equipes de 13 estados. O troféu de campeão geral veio com as conquistas no feminino (campeão) e o 3º lugar no masculino.

Foram seis medalhas de ouro no feminino, com as atletas Kauane de Miranda (Heptatlo, revezamento x 100m e 4 x 400m); Laiane Gabriele (revezamento 4 x 100m e 4 x 400m ); Evelin (revezamento 4 x 100); Iara de Souza (revezamento 4 x 100); Ester Figueira (800 metros rasos e 4 x 400m rasos) e Flavia Maria (revezamento 4 x 400).

No masculino conquistaram primeiros lugares Felipe Canutto (4 x 400m); Pedro Roberto, Murilo Pacheco e Kaio Vinicius (revezamento 4 x 400m). “O resultado foi excelente e muito importante não só para a equipe como para Campo Mourão”, frisou o técnico Paulo Cesar da Costa. O Grupo ABL, Pare Azul e Revoltz E-Sports colaboraram com patrocínios.

A equipe tem apoio da Fundação de Esportes, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Unimed, Centro Universitário Integrado, Assercam, dr. Artur Andrade, dr. Paulo Dondoni, Marcovic, Expresso Nordeste, CCM Ambiental Ltda, Supermercado São José, Clinicsports, Ligue, Supermercado Carreira, Loterias da Caixa, Comitê Brasileiro de Clubes, Unopar, Deposito Marinho, Nota Paraná , Revoltz E-Sports Club, Recanto Da Costela, Fiorella, Davenry. Apoio: Núcleo Regional de Educação.