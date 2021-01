PM apreende motos por diversas irregularidades em Mamborê

Durante uma operação realizada pela Polícia Militar, na cidade de Mamborê, várias motocicletas foram apreendidas por estarem circulando de forma irregular. O objetivo da ação, realizada neste domingo, foi fiscalizar condutores de motocicletas que mantêm seus veículos com o escapamento aberto ou adulterado.

A circulação de motos com esse tipo de alteração no escapamento tem gerado muitas reclamações aos moradores. Durante a ação, os policiais realizaram diversas abordagens na área central e também no distrito de Guarani.

Ao final da operação, cinco motos foram apreendidas e encaminhadas ao pátio da delegacia. Além da adulteração do escapamento, os policiais abordaram condutores sem habilitação e com habilitação vencida, bem como a falta de pagamento do licenciamento.