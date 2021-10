PM apreende mais de R$ 1 milhão em produtos de contrabando com dois homens

A Polícia Militar apreendeu na noite dessa terça-feira dois veículos GM/Cruze, lotados com produtos contrabandeados do Paraguai, além de certa quantia em dinheiro avaliados em um total aproximado de R$ 1 milhão. Os dois motoristas foram detidos e informaram que estariam levando a mercadoria para Minas Gerais.

O flagrante ocorreu na rodovia PR 323, próximo a Cianorte. Os policiais faziam patrulhamento quando ao passarem próximo a uma borracharia, perceberam a presença de três pessoas efetuando reparo em um pneu e, próximo deles, havia dois veículos, um GM Cruze de cor branca e um GM Cruze de cor preta.

Ao visualizarem a viatura policial, os dois condutores demonstraram certo nervosismo, motivo que fez com que os policiais decidissem pela abordagem. No entanto, o motorista do Cruze de cor preta saiu em alta velocidade pela PR 323, sentido à PR 082, em direção ao município de Terra Boa.

A equipe policial saiu em perseguição e o motorista entrou em uma estrada rural, abandonando o veículo com um dos pneus estourado e entrando a pé em meio às propriedades rurais.

Os policiais encontraram no veículo diversos produtos eletrônicos, entre celulares, relógios, receptores de TV e muito mais. Após aproximadamente uma hora, o condutor do veículo, de 38 anos, foi localizado às margens da rodovia.

Ele confessou ser o responsável pelo automóvel abandonado e também o responsável pela carga que estava no veículo, informando que entregaria a carga no estado de Minas Gerais em troca da quantia de R$ 1.500,00.

A carga tratava-se de eletroeletrônicos, na sua maioria aparelhos celulares. Sobre o outro veículo ele disse que era usado de batedor.

Enquanto os policiais estavam no encalço do Cruze preto, o outro veículo foi abordado por outra equipe policial. Ambos os condutores receberam voz de prisão e foram encaminhados com seus respectivos veículos à sede da 5ª CIPM para contabilização do material apreendido e demais averiguações.

Depois das averiguações, foi constatado que o veículo GM Cruze de cor preta tinha em seu interior cerca de 699 celulares de diversas marcas e modelos, 145 relógios digitais tipo Smart, 272 receptores de TV, perfumes e diversos outros eletroeletrônicos, entre outras mercadorias de menor valor.

Além da mercadoria apreendida em razão do descaminho, foram também apreendidos a quantia de R$ 5.152,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares que estavam com os detidos.

De acordo com a apuração preliminarmente realizada, a carga corresponderia ao valor de 1.000.000,00, a qual foi apreendida e, juntamente com os detidos, foi encaminhada à Polícia Federal de Maringá.