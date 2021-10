Iniciado curso de capacitação de lideranças de bairros

Estimular o empreendedorismo e negócios nos bairros, bem como fomentar empreendimentos instalados nas comunidades é o principal intuito da Capacitação Sobre Oportunidades de Negócios. O curso, iniciado nesta terça-feira (19), é oferecido pelo município em parceria com o Sebrae.

A turma é composta de 30 empreendedores de diferentes bairros da cidade, que recebem orientações sobre sobre Associativismo, consultoria em Plano e Modelagem de Negócios, entre outros. Os próximos encontro será nesta quarta-feira (20), dia 26 de outubro e dias 9 e 16 de novembro, das 19 às 22 horas.

“Essa parceria com o Sebrae possibilita essa capacitação, não apenas com os comerciantes dos bairros como o empreendedorismo entre o público feminino, com duas turmas”, ressalta a secretária de Assuntos de Governo, Marley Formentini.