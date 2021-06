PM apreende mais de 600 kg de drogas em veículo que tentou fuga na região

Em uma ação envolvendo policiais militares do destacamento de Campina da Lagoa, Nova Cantu e Roncador, um veículo GM/Cobalt foi apreendido com mais de 600 quilos de drogas, neste domingo.

Os policiais tentaram abordar o veículo em Campina da Lagoa, quando o motorista empreendeu fuga em alta velocidade, acessando a rodovia Vasílio Boiko, sentido a Nova Cantu.

A equipe da cidade vizinha foi acionada e montou um cerco na entrada de Nova Cantu, mas novamente o motorista do Cobalt não obedeceu ordem de parada e continuou em fuga pela Rua Niterói, na área urbana do município.

A passar em alta velocidade por quebra-molas, o veículo ficou parcialmente danificado na lateral direita, motor e para-choques traseiro.

O acompanhamento persistiu pela Rua Niterói até a Rua 13 de Maio, onde o condutor do veículo desembarcou, segurando o que parecia ser uma arma de fogo, fazendo movimentos em direção aos policiais.

A equipe reagiu com dois disparos, mas o homem fugiu em meio ao matagal existente nas imediações. No veículo abandonado, os policiais constataram que havia grande quantidade de entorpecente, sendo 388 tabletes de maconha, que totalizaram 366 quilos, além de outros 11 fardos totalizando mais 211 quilos. No porta-malas havia mais 98 pacotes com Skunk (um tipo mais potente de maconha), totalizando mais 46 kg.

No pátio da Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa, os policiais localizaram dentro do painel do veículo, atrás do velocímetro, um rádio comunicador sem identificação. O entorpecente localizado totalizou 623 quilos.

Informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM