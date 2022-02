PM apreende grande quantidade de drogas, avaliada em quase R$ 200 mil

A Polícia Militar de Campo Mourão estourou uma “boca de fumo” no centro da cidade, apreendeu uma grande quantidade de drogas, de vários tipos, as quais poderiam garantir aproximadamente R$ 190 mil ao comércio do tráfico. Três pessoas foram detidas.

As apreensões incluem crack, cocaína, ecstasy e haxixe, após abordagem a um rapaz em atitude suspeita na rua Araruna. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira, por volta das 22h30.

Os policiais faziam patrulhamento na rua Araruna quando desconfiaram de um rapaz parado próximo à entrada de um terreno baldio. Ao fazerem a abordagem, os policiais encontraram com ele três porções de haxixe e sete unidades de ecstasy.

Durante a abordagem, outros dois homens apareceram no terreno. Eles correram ao avistar os policiais e deixaram para trás uma caixa de ferramentas com grande quantidade de crack e cocaína. Os dois foram abordados na sequência e um deles assumiu ser o responsável pela droga.

Logo depois os policiais realizaram uma busca na residência dele (para onde teria corrido), onde também foram localizadas três balanças de precisão e diversas anotações referentes à venda de entorpecentes.

No total foram apreendidos seis quilos de crack, oito de cocaína, diversos comprimidos de ecstasy e buchas de haxixe. Também foram apreendidas folhas com anotações referentes à venda de drogas, celulares e três balanças de precisão.

Os três rapazes de 19, 20 e 25 anos, a droga e demais objetos apreendidos, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.