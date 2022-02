SEMA extrai árvores exóticas invasoras no Parque do Lago

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA) iniciou a extração de árvores exóticas invasoras no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira (Parque do Lago). A extração é necessária porque as espécies causam riscos à flora das Unidades de Conservação (UC).

“São plantas que estão fora da sua área de distribuição natural, ou seja, não são nativas ou naturais do nosso ambiente. Por isso, quando se tornam dominantes e adaptadas, os impactos negativos causados por elas se agravam. Sua invasão pode prejudicar o solo e causar a degradação da floresta”, explica a secretária municipal Shelly Nogueira.

Um exemplo de espécie exótica encontrada na área do Parque é a Leucena. Existente em alguns pontos da unidade, tornaram-se invasoras pois têm alta capacidade de reprodução e não encontram, no ambiente, predador ou condições desfavoráveis, capazes de promover o controle populacional. Por isso, a planta é considerada uma praga e sua presença traz riscos à biodiversidade local, tornando-se um problema ambiental.

A supressão da espécie também foi solicitada na tábua de avaliação do ICMS Ecológico, documento emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT). “O município assume o compromisso ambiental de substituição das espécies por espécies nativas, por isso, está firmando convênio com Universidades para realizar o diagnóstico das áreas, bem como a elaboração do Plano de Manejo”, complementa a secretária.