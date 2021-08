PM apreende espingarda em veículo no anel viário

Uma espingarda calibre 12 e dezenas de munições foram apreendidas pela Polícia Militar, por volta das 23h30 dessa sexta-feira, dentro de um veículo GM/Onix, que estava abandonado nas imediações de um motel, no anel viário.

Os policiais militares realizavam patrulhamento pelo local quando visualizaram o carro. Ao se aproximarem, perceberam que o veículo estava com os vidros abertos e a chave na ignição, porém não havia ninguém no local.

Dentro do veículo os policiais visualizaram a arma de fogo e depois localizaram 27 munições nos calibres 12 e 380. Foi verificado que o carro estava equipado com sinalizadores (strobo). O veículo, a arma de fogo e as munições foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

Informações: Comunicação Social 11° BPM