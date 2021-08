Rapaz que estava desaparecido é encontrado morto em rio

Um rapaz de 18 anos, identificado por Sandro de Oliveira, foi encontrado morto em um riacho, nos fundos do Jardim Modelo, em Campo Mourão. O corpo foi localizado pelo pai dele, que o procurava há dois dias.

A um policial, o pai relatou que pediu a Deus que o ajudasse a encontrar o filho desaparecido. “Ele disse que pediu ajuda a Deus e hoje de manhã, ao reiniciar as buscas encontrou o filho morto no rio”, contou o policial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o cadáver da água, o qual foi recolhido pelo IML para exame de necropsia, que vai indicar a causa da morte.

A Polícia Civil não encontrou ferimentos no corpo que indicasse um possível crime, porém, as circunstâncias da morte de Oliveira ainda serão investigadas.

No local, a polícia ouvia algumas versões, as quais ainda serão checadas, indicando que o rapaz teria corrido para o mato ao ser perseguido por outras pessoas. Em outra versão, ele estaria caminhando por uma estrada de terra, quando se deparou com outras pessoas e correu para o meio do mato, supostamente em uma tentativa de fuga.