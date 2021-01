PM apreende duas Vans carregadas de cigarros, em CM

A Polícia Militar apreendeu duas Vans carregadas com cigarros contrabandeados no início da tarde desta quarta-feira. O flagrante ocorreu na avenida John Kennedy, na saída para Farol. Em cada uma foram apreendidas cerca de 80 mil maços de cigarros.

O motorista de uma delas fugiu, abandonando o veículo. Na outra Van os policiais abordaram o motorista e um acompanhante, de 36 e 46 anos. Os dois foram presos e encaminhados com as mercadorias para a Receita Federal de Maringá.

Segundo as informações, os policiais receberam a informação de que algumas Vans suspeitas estavam chegando a Campo Mourão, vindas pela BR 272. As equipes montaram um cerco na entrada da cidade e fizeram as abordagens.

O motorista do primeiro veículo ao perceber a presença dos policiais acabou perdendo o controle da direção e a Van caiu em um barranco. O homem fugiu a pé em direção ao jardim Veneza. Ele não foi localizado pelos policiais.