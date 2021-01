Vacinas já chegaram a 393 municípios do Paraná

Menos de 48 horas depois de desembarcarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, as doses da vacina contra a Covid-19 chegaram a 393 municípios. Dessa maneira, o Governo do Estado, responsável pela logística de distribuição no Paraná, já alcançou 98,4% do Paraná.

Segundo balanço parcial da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado às 13h desta quarta-feira (20), apenas Iporã, Tapira, Prado Ferreira, Guaraci, Miraselva e Mato Rico ainda não retiraram as suas doses nas Regionais de Saúde. A entrega nesses municípios, no entanto, deve acontecer ainda nesta tarde.

As 132.540 doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foram entregues às Regionais de Saúde terça-feira (19) – as últimas, de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, chegaram às 22h.

Nesta quarta-feira a maioria dos municípios já começou a aplicar os imunizantes nos grupos prioritários: profissionais da saúde, idosos asilados e seus cuidadores, pessoas com deficiência severa e indígenas. A aplicação é de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde, mas dentro dos critérios do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

O outro lote dessa mesma vacina será encaminhado após três semanas, que é o intervalo de aplicação. O armazenamento está sendo feito no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que conta com ampla estrutura de freezers e câmaras frias, além de questões de segurança. O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 265.600 doses.

Confira o balanço da entrega da Secretaria de Estado da Saúde

Regionais em que todos os municípios já já retiraram

1ª RS – Paranaguá

2ª RS – Metropolitana

3ª RS – Ponta Grossa

4ª RS – Irati

5ª RS – Guarapuava

6ª RS – União da Vitória

7ª RS – Pato Branco

8ª RS – Francisco Beltrão

9ª RS – Foz do Iguaçu

10ª RS – Cascavel

11ª RS – Campo Mourão

13ª RS – Cianorte

14ª RS – Paranavaí

15ª RS – Maringá

16ª RS – Apucarana

18ª RS – Cornélio Procópio

19ª RS – Jacarezinho

20ª RS – Toledo

21ª RS – Telêmaco Borba

Municípios que ainda não retiraram

12ª RS – Umuarama – Iporã e Tapira

17ª RS – Londrina – Prado Ferreira, Guaraci e Miraselva

22ª RS – Ivaiporã – Mato Rico.

Agência Estadual de Notícias