PM apreende duas motocicletas irregulares em Campo Mourão

Na noite de sábado (23), equipes da Polícia Militar de Campo Mourão atenderam duas ocorrências distintas envolvendo motocicletas em situação irregular.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 20h, no Lar Paraná, onde uma motocicleta trafegava com a lanterna traseira apagada e em velocidade incompatível com a via. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava débitos de licenciamento. Diante disso, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 8ª CIRETRAN.

Já a segunda ocorrência foi registrada às 23h45, no jardim Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades do quartel do 11º BPM. Os policiais visualizaram uma motocicleta em más condições de conservação e com a placa danificada. Na abordagem, constatou-se que o condutor também não possuía CNH e que o veículo apresentava pendências administrativas. Assim como no primeiro caso, a motocicleta foi removida ao pátio do DETRAN.

Em ambas as situações, os condutores foram orientados e liberados no local.