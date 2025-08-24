Homem é preso em Araruna após agredir mulher e ser flagrado com drogas e botijões furtados

A Polícia Militar de Araruna atendeu uma ocorrência de violência doméstica em que uma mulher de 37 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 38 anos. A vítima contou que recebeu um tapa no rosto, o que causou inchaço em seu olho esquerdo.

Segundo a mulher, o agressor também mantinha em casa dois botijões de gás furtados da vizinha. Os objetos foram apreendidos e reconhecidos pela proprietária.

Durante patrulhamento, o suspeito retornou à residência e foi abordado pelos policiais. Na busca pessoal, ele foi flagrado com uma porção de maconha, totalizando 19 gramas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto da vítima, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para as medidas cabíveis.