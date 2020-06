PM apreende dois carros com contrabando de cigarros

Três homens foram presos e dois veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, em Campo Mourão.

A ação policial foi registrada por volta das 2h30, na rua Prefeito Antonio Teodoro de Oliveira, no jardim Santa Cruz. No local, os policiais encontraram um VW/Jetta com registro de roubo na cidade de Curitiba e um Toyota/Etios, ambos carregados com cigarros de origem estrangeira.

No total foram apreendidos 33.420 maços de cigarros. A ocorrência teve início quando uma equipe da Rotam realizava patrulhamento e notou uma movimentação estranha em um barracão.

Ao se aproximarem os policiais perceberam que um homem correu ao notar a presença da equipe. Ao realizar a abordagem os policiais constataram que no local havia uma grande quantidade de caixas de cigarro oriundos do Paraguai.

Parte do material já estava sendo acomodada nos veículos. Entre os presos estão o proprietário do barracão, de 40 anos e outros dois homens, de 28 e 47 anos.

Todo o material apreendido, os veículos e os três presos foram conduzidos até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.