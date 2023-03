PM apreende cerca de 40 mil maços de cigarros em barracão em CM

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Militar chegou até um barracão usado para armazenar cigarros contrabandeados do Paraguai, em Campo Mourão. O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira, 28, na Vila Cândida.

Após as denúncias, uma equipe policial fez diligências nas proximidades e viu quando dois rapazes abriram o barracão. Ambos foram abordados e no interior do barracão os policiais apreenderam dois grandes volumes de cigarros.

O montante ainda não foi contabilizado, mas estima-se em cerca de 40 mil maços. O produto está avaliado em cerca de R$ 80 mil. Os dois homens e a mercadoria contrabandeada foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal, em Maringá.