Dona Abigail recebe surpresa do 11º BPM em seu aniversário

O aniversário de 62 anos de dona Abigail foi marcado por uma surpresa agradável para ela, nesta terça-feira. O sonho de ter o Hino Nacional cantado por policiais militares no dia de aniversário virou realidade.

Os alunos do Curso de Formação de Praças do 11º Batalhão, sob o comando do Subtenente J. Silva e do Sargento Castro, foram até o local de trabalho da aniversariante, na Casa de Apoio aos Doentes de Câncer, e realizaram o sonho dela.

Dona Abigail ficou emocionado e compartilhou o bolo com a equipe. “Desejamos que a senhora continue com muita saúde e tenha muitos anos pela frente com essa alegria ímpar”, declararam os oficiais responsáveis pela surpresa.