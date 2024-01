PM apreende carro que atropelou casal no centro de CM

A Policia Militar apreendeu o veículo Ford Fiesta, que na manhã desta quinta-feira, 25, atropelou um idoso de 70 anos e uma mulher de 56 anos, no centro da cidade. A mulher foi internada em estado gravíssimo, enquanto o idoso sofreu ferimentos graves.

Após atropelar as vítimas sobre a faixa de pedestre, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua Francisco Albuquerque, o condutor fugiu sem prestar socorro. No entanto, testemunhas anotaram a placa e repassaram para a Polícia Militar.

Com as informações, a PM identificou o endereço da proprietária do automóvel, mas no local, os policiais encontraram apenas a mãe dela. A mulher disse que a filha era dona do carro, mas havia ido trabalhar de moto.

Segundo a moradora, o filho da dona do veículo é que teria saído dirigindo. Os policiais ainda estavam no local, quando foram informados de que o Ford Fiesta havia sido localizado no conjunto Fortunato Perdoncinni, com o parabrisa quebrado, com os faróis acesos e alarme disparado.

Os policiais foram ao local indicado, onde também compareceu a proprietária do automóvel. Ela disse que o irmão teria pego o veículo sem sua autorização.

Foi constatado também pela polícia, que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O documento estaria vencido desde o ano de 2014.

O veículo foi guinchado e encaminhado ao pátio da Polícia Civil. O condutor não foi localizado pela polícia.