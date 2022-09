PM apreende caminhão furtado e homem é detido por receptação

A Polícia Militar apreendeu ontem, na rodovia BR-487, um caminhão furtado e com adulteração no motor. A informação recebida pela PM dava conta de que no local havia parado um caminhão VW6.90, de cor amarela, e que do veículo desembarcaram dois homens, que se evadiram para uma área de mata.

A equipe foi até o local e localizou dois homens em uma caminhonete Hilux, os quais relataram que avistaram os suspeitos descendo armados do caminhão e correndo para um matagal à margens da rodovia.

Neste momento, também já havia um homem no caminhão, tentando retirá-lo do local. Ele informou que pela manhã foi vítima de roubo próximo à cidade de Cianorte, ocasião em que conduzia um caminhão Mercedes, de cor branca, carregado com cigarros de origem estrangeira.

Ele disse que foi abordado por três bandidos em um veículo GM/Cruze preto, sendo que dois estavam armados. Logo após o roubo, ele teria informado a pessoa que o contratou para transportar o cigarro. Esta pessoa teria dito ele que aguardasse no local do roubo, pois duas pessoas em uma caminhonete Hilux prestariam ajuda a ele.

Eles vieram sentido a Campo Mourão e localizaram o caminhão onde supostamente estaria com a carga roubada, o qual era ocupado por dois homens. O veículo teria parado com a aproximação da Hilux e os dois homens correram.

Ao verificar o caminhão, o motorista constatou que o veículo estava vazio. O homem informou que não conhecia os dois que lhe deram carona, apenas informou que seu patrão (não citou nome), havia enviado a dupla para prestar socorro a ele.

Ao verificar a situação do caminhão, os policiais constataram que o motor pertencia a outro veículo. Enquanto a equipe fazia a verificação, um homem chegou ao local e disse ser o proprietário do caminhão, e que ele havia sido furtado durante a manhã, em frente à residência de sua mãe, localizada na rua Nelson Bitencourt do Prado, em Campo Mourão.

Ainda segundo o homem, ele adquiriu o caminhão havia cerca de 1 mês. Disse que foi avisado por um amigo que o caminhão estaria na estrada Boiadeira. Como o veículo estava com a chave e o motorista estava tentado sair com ele do local quando a PM chegou, o homem foi encaminhado à delegacia. Já o outro que se identificou como proprietário do caminhão, foi orientado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos pelo fato de o veículo estar com o motor adulterado, embora tenha dito que ao adquirir o caminhão não tinha conhecimento do fato.