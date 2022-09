Abertura do Museu no domingo é aprovado pelos mourãoenses

Mesmo com a forte chuva no domingo (25), um bom público visitou o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. Os visitantes aprovaram a iniciativa da Fundação Cultural de Campo Mourão de abrir o espaço no domingo.

Para Maria Laura Santos, que esteve acompanhada da família, a experiência foi muito gratificante. “É uma oportunidade de conhecermos a nossa história, as nossas raízes”, disse ela, que aprovou a interação na Sala da Música, espaço aberto recentemente. “Ouvir a música no disco é uma experiência incrível. Nós jovens não tivemos isso. E o Museu agora nos proporciona”, acrescentou.

Gabriel Stempiak também aprovou a iniciativa. “Quero parabenizar a prefeitura de Campo Mourão, a Fundação Cultural e a equipe do Museu por essa ideia de abrir no domingo, principalmente para o pessoal que trabalha durante a semana e agora tem a oportunidade de conhecer a nossa história”, observou.

O diretor-presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, explica que a iniciativa visa permitir mais acesso aos espaços culturais. “O atendimento do Museu em horários diferenciados do horário comercial é um entrave que enfrentamos, estamos trabalhando para mudar essa realidade. Agora com o processo de reorganização estamos permitindo que os mourãoenses conheçam a nossa história, essa experiência de domingo é prova de que a população é interessada nessa mudança”, frisou.

O historiador Jair Elias, atual coordenador do Museu, também comemora os resultados do Domingo no Museu. “Reflete aquilo que define a nossa proposta de trabalho: uma cidade para ser amada, precisa que seus cidadãos conheçam a sua história. E isso que estamos fazendo”, finaliza.