PM apreende armas e mais de 1 mil munições após denúncia de disparos no Lar Paraná

Após receber informações sobre disparos em uma residência, no Lar Paraná, a Polícia Militar foi ao local e apreendeu três armas de fogo, seis carregadores e 1.012 munições intactas, além de 273 deflagradas.

Um homem de 33 anos foi encaminhado para a delegacia. A denúncia apontava que uma pessoa transtornado e armado com uma pistola, estaria efetuando alguns disparos em sua residência.

Com chegada da equipe ao local, a irmã do suspeito relatou que há poucos dias ele teria tido uma discussão com sua mulher, e desde então, o mesmo tem tido crises de nervosismo.

Após uma discussão com a mulher, ele teria saído com o carro dizendo que iria se matar e andado pela contramão de uma via. Desta vez, em uma nova discussão, o indivíduo ficou transtornado, pegou sua pistola Taurus e efetuou mais de sete disparos para o alto.

Quando a equipe chegou ao local ele estava dentro da residência. Policiais da Rotam e o CPU também foram acionados para dar apoio e o homem foi desarmado, sem reagir. Ele relatou para a equipe policial que, esta tendo problemas com sua esposa e que apesar de possuir Certificado de Registro para caça, ele não manuseou ou efetuou disparos com nenhuma de suas armas.

No entanto, os policiais encontraram a pistola em questão em cima da cama, carregada com uma munição intacta na câmara e nove munições intactas no carregador, além de sete estojos deflagrados de calibre 9mm, quatro destes caidos na área e três nos fundos da residência.

Também foram localizadas uma espingarda calibre 12, a qual possuía uma nota fiscal com um valor muito abaixo do que é encontrado no comércio. A arma possuía cópia do certificado de registro, mas a pistola Taurus e um rifle calibre .22 com luneta, não estavam com o devido certificado de registro.

Além das armas, também foram localizadas 1.012 munições intactas e 273 deflagradas, além de uma empunhadura de revólver e seis carregadores, duas de cada arma apreendida. Diante dos fatos todo o material apreendido foi entregue na delegacia. O morador também foi encaminhado para a 16ª SDP.