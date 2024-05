PM recupera duas motocicletas e prende dois jovens

Duas motocicletas com registro de furto foram apreendidas na madrugada desta quarta-feira, 1º, no conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão. Uma delas, da marca Honda/CB 300 R, havia sido furtada no domingo, em Campo Mourão.

A outra, Honda/Biz 125 ES, tinha registro de furto na cidade de Goioerê, ocorrido em 5 de janeiro deste ano. Na residência onde as motos foram encontradas, havia dois rapazes.

Eles contaram que haviam comprado a Honda CB 300 R, por meio de anúncio em redes sociais, porém, não souberam especificar os detalhes acerca da transação. Sobre a Honda Biz também não souberam explicar a procedência.

Os policiais apreenderam as duas motos e os dois rapazes foram também encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos pertinentes à Polícia Judiciária.