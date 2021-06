PM apreende adolescentes e prende um jovem por tráfico de drogas

Dois adolescentes e um jovem de 18 anos foram apreendidos por tráfico de drogas, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30 dessa terça-feira, na rua Interventor Manoel Ribas.

Na casa em que eles foram localizados, a Polícia Militar encontrou 12 pedras de crack, uma porção de maconha e um celular que havia sido furtado no dia anterior. A ação teve início quando os policiais patrulhavam o bairro e receberem informações que no endereço havia alguns rapazes suspeitos, e que o local estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas.

Quando a equipe chegou à residência, os três rapazes correram para o interior do imóvel, porém foram abordados. Com eles, nada de ilícito foi localizado, porém durante as buscas, os policiais encontraram a droga e o celular, que de acordo com um dos detidos, havia recebido como forma de pagamento por entorpecentes que ele tinha fornecido a um usuário.

Um dos menores assumiu a propriedade da droga e do celular. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

O proprietário da residência, que reside em Curitiba, disse que a casa está vazia e desconhecia, até o momento, que pessoas estavam utilizando o local para ações ilícitas.