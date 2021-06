Golpe do PIX faz vítima perder mais de R$ 13 mil em Ubiratã

Um morador de Ubiratã foi mais uma vítima do chamado golpe do PIX (opção para efetuar o pagamento de contas e compras do dia a dia, fazer transferências e ainda receber pagamentos de forma instantânea) na região de Campo Mourão.

Acreditando que negociava com a vendedora do carro que havia comprado, ele disse que sua esposa acabou efetuando, na segunda-feira, um PIX no valor de R$ 12 mil e depois, na terça-feira, mais um de R$ 1,5 mil para um estelionatário.

Só depois, em contato com a vendedora para requerer o recibo do pagamento do carro, é que o casal descobriu que o celular dela havia sido clonado. O valor depositado havia ficado pendente na negociação do automóvel.

Por mensagem via aplicativo, o golpista se passou pela vendedora do carro e perguntou se a compradora efetuaria o pagamento naquela data. A mulher, então, efetuou os dois pagamentos. ´

Após perceberem que haviam caído em um golpe, haja vista que segundo a vendedora, o seu celular havia sido clonado e o estelionatário se passado por ela para receber os valores, o homem foi até a delegacia para registrar queixa.