Sindicato Rural doa mais de 300 equipamentos ao Corpo de Bombeiros de CM

Na tarde desta quinta-feira (30), o Sindicato Rural de Campo Mourão realizou a entrega de 312 equipamentos de proteção e apoio operacional ao Corpo de Bombeiros Militar de Campo Mourão, com o objetivo de fortalecer o trabalho no combate a incêndios florestais e em vegetações secas.

Entre os itens doados estão 200 máscaras PFF2 com válvula, 40 luvas de proteção, 40 óculos de proteção, além de lanternas de cabeça LED recarregáveis, facões, lança-chamas portáteis e abafadores de incêndio — todos essenciais para garantir mais segurança e eficiência nas operações.

O capitão Lenin Mello Mazini destacou a importância da doação. “Os equipamentos chegaram em boa hora, considerando o aumento das ocorrências envolvendo queimadas na região”, afirmou.

Já o presidente do Sindicato Rural, Cezar Augusto Massaretto Bronzel, ressaltou o compromisso da entidade com a comunidade. “Essa parceria é um benefício que volta para a própria população, pois contribui diretamente para a proteção das pessoas e do meio ambiente”, disse.

O comando do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná agradeceu ao Sindicato Rural pela iniciativa e reforçou que ações como essa fortalecem a capacidade de resposta da corporação.

Os interessados em colaborar com o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão podem procurar o quartel, localizado na Avenida João Bento, nº 660, Centro, para conhecer as necessidades atuais e verificar formas de apoio.