PM apreende adolescente com drogas no Cidade Alta II

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar por volta das 14h30 desta quarta-feira, no jardim Cidade Alta II, em Campo Mourão. Com ele os policiais apreenderam 13 porções de maconha (210 gramas), uma balança de precisão e R$ 25,00 em dinheiro.

A apreensão foi conduzida por uma equipe da Radiopatrulha (RPA) do 11° Batalhão de Polícia Militar, após denúncia anônima dando conta que um rapaz em atitude suspeita havia entrado em uma construção com uma sacola nas mãos.

No local informado os policiais abordaram o jovem. A droga estava em uma sacola e, ao lado dele, uma balança digital. O adolescente foi apreendido por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o material localizado, até a 16ª Subdivisão Policial. Uma integrante do Conselho Tutelar acompanhou o caso na delegacia.