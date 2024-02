PM apreende 40 pacotes de cigarros contrabandeados em Araruna

A Polícia Militar apreendeu, na cidade de Araruna, por volta das 11h15 deste sábado, 40 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, em um veículo Chevrolet Classic.

Os policiais faziam patrulhamento quando visualizaram o automóvel em via pública, com os vidros todos fechados. Ao perceber a aproximação da viatura, um homem que estava no interior do carro, se abaixou o que chamou a atenção da equipe.

Vale ressaltar que o veículo estava estacionado ao lado de um mercadinho, que recentemente foi abordado com uma quantidade considerável de pacotes de cigarro. Diante disso, a equipe realizou a abordagem, onde foi realizado busca pessoal ao condutor, de 45 anos, e nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao realizar a busca veicular, foi encontrado no porta-malas, 40 pacotes de cigarros, onde cada pacote possui 10 maços. Questionado sobre a mercadoria, ele confessou que iria entregar para o dono do mercado.

Toda a mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Maringá. Já o responsável pelos produtos deverá se apresentar posteriormente no depósito da Receita Federal para os procedimentos cabíveis.