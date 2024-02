5 toneladas de explosivos são apreendidos em pedreira de CM

Pelo menos cinco toneladas de explosivos foram apreendidos na quinta-feira, 15, por militares do Exército, em uma pedreira, em Campo Mourão.

Segundo o Exército, o local mantinha produtos fora do prazo de validade, não tinha o controle de entrada e saída de explosivos, além de detonação de explosivos sem autorização do Exército.

Segundo os integrantes da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, o registro de funcionamento da empresa também estava vencido.

Devido as irregularidades constatadas no local, a pedreira está proibida de comprar explosivos e outros materiais controlados. A operação contou com apoio de policiais militares.

A fiscalização no local foi motivada após apreensão de mais de 50 quilos de bananas de dinamites realizadas na semana passada, em dois endereços de Campo Mourão. Duas pessoas foram presas.

O material apreendido pela polícia mantinha uma identificação que coincidia com o produto roubado da empresa.