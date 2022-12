PM age rápido e prende homem acusado de furtar celular da secretaria da igreja

Uma ação rápida e eficiente de policiais militares resultou na prisão de um homem de 48 anos acusado de furtar um Iphone 8 da secretaria paroquial da igreja Nossa Senhora do Caravaggio, no jardim Lar Paraná.

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (8). A PM foi acionada após a dona perceber que o seu aparelho havia sido furtado do local.

Com base nas imagens de câmeras de segurança e na localização aproximada do aparelho, os policiais passaram e fazer buscas e conseguiram localizar um suspeito com as mesmas características na avenida Capitão Índio Bandeira.

Na busca pessoal foi localizado o objeto furtado. O homem confirmou a autoria e disse que estava procurando alguém interessado em comprar o celular.

Segundo o acusado, ele já havia recebido uma oferta de R$ 70,00 pelo aparelho, porém achou muito pouco e não vendeu. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM