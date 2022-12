Codecam entrega ao prefeito propostas para Inovação e Sustentabilidade

Nesta quarta-feira, 7, no auditório do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, ocorreu o III Seminário de Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Local.

O evento foi organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Acicam, do Sebrae, do Governo do Paraná, da Fiep, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – Cedes, do Programa Paraná Produtivo, do Centro Universitário Integrado, da Unespar – Campo Mourão, da Universidade Estadual de Maringá, da UTFPR e da Faculdade Unicampo.

As duas primeiras edições ocorreram em 2018 e 2019, com os temas “Participação da sociedade civil na gestão das cidades” e “Inovação como estratégia para o desenvolvimento econômico”, respectivamente. Esta terceira edição abordou o tema “Inovação e Sustentabilidade”.

Ao final do seminário, o CODECAM entregou ao prefeito Tauíllo Tezelli uma proposta de Política Municipal de Inovação Agropecuária, acompanhada de proposta de anteprojeto de lei para criação do Programa de Bolsas de Estudos para Estímulo à Inovação (PROMUBE – I).

Os documentos foram elaborados por grupo de trabalho da Câmara do Agronegócio, do Conselho. O grupo, composto por mais de 70 pessoas, representativas de dezenas de organizações do setor e do ensino superior, discutiu os documentos ao longo de meses.

Após a elaboração, os documentos passaram pelo crivo da Câmara do Agronegócio e do Conselho Pleno do CODECAM. Segundo o presidente do Conselho, Fernando Mizote, as propostas apresentadas entregues ao prefeito partiram de regras já previstas na Lei Municipal de Inovação, nascida de iniciativa da Câmara de Industria, Tecnologia e Inovação, do CODECAM, em 2020; e,também levaram em consideração outros anteprojetos propostos pelo CODECAM em 2022, como a proposta de lei do 5G, entregue ao prefeito em outubro, e,a proposta de isenção de ITCMD a doações a fundos endowment para inovação, entregue ao Governo Estadual em setembro.

Ontem também foram entregues ao prefeito de Campo Mourão uma proposta de regulamentação de recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Estratégico (FMDEE) e a proposta de anteprojeto de lei que visa promover a articulação das secretarias municipais e o setor privado ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030, da ONU.