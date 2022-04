“Piratas do asfalto” são presos após assalto na BR 272

Cinco pessoas foram presas no início da tarde desta terça-feira, 26, em Araruna, com diversas mercadorias tomadas de assalto de um veículo GM/Onix, na rodovia BR-272. Conhecidos como “piratas do asfalto”, os criminosos são suspeitos de outros assaltos na região.

Os alvos são pessoas que retornam do Paraguai com mercadorias compradas no país vizinho. Na ação desta tarde, a quadrilha obrigou o motorista do Onix a parar na rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol, após perseguição e disparos de arma de fogo.

Em seguida a mercadoria foi repassada para um veículo Corolla, usado pelos bandidos. O bando saiu em fuga desviando por estradas rurais e a Polícia Militar foi acionada.

Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar, com apoio dos destacamentos de Araruna e Peabiru, fizeram buscas nas estradas e receberam informações de que o veículo dos bandidos estava em uma residência, em Araruna.

Os policiais foram ao local, onde localizaram o automóvel com alguns artigos de pesca, de beleza e perfumaria. Cinco pessoas que estavam no local foram encaminhadas para a delegacia.

Com eles foram apreendidos também um colete balístico e uma pistola 9mm, além de dois carregadores. Todos os materiais foram levados para a delegacia. O veículo, com queixa de roubo estava com placas clonadas.