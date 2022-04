Projeto incentiva alunos do Colégio Estadual a doarem sangue

A doação de sangue é um ato simples que pode salvar muitas vidas, mas apesar disso, o Hemonúcleo de Campo Mourão vive enfrentando problemas para manter o seu estoque em dia. São poucas as pessoas voluntárias com o compromisso de participar ativamente desse gesto tão importante em favor de quem está no leito hospitalar, precisando de uma transfusão.

Foi pensando nisso que o professor de Sociologia do Colégio Estadual de Campo Mourão, Carlos Alberto Martins desenvolveu o projeto “Doar sangue é um ato Heróico” com estudantes do 3º ano AF.

A iniciativa tem o apoio do diretor do colégio, Valdair da Silva e Karla Turicki. “Já levamos mais de 40 alunos entre 16 e 20 anos para doar sangue. Almejamos dobrar este número nos próximos 30 dias”, disse o professor.

Segundo ele, o objetivo é formar uma frente com estudantes comprometidos em salvar vidas. “A intenção é formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. O projeto não tem fins lucrativos, pelo contrário, estamos aceitando qualquer ajuda para manter e levar o projeto ao conhecimento de grande parte dos estudantes de Campo Mourão”, salientou Martins, lembrando que uma das representantes do banco de sangue, Maria Luzia B. Salvador esteve ministrando palestra recentemente aos estudantes.

Segundo ele, o projeto caminha para comemorar, nos próximos dias a adesão de 50 alunos doadores com carteirinha e tudo. “Temos percebido a fidelidade dos alunos em permanecerem doando sangue e vamos seguir agitando os estudantes. Também queremos levar o projeto para outras escolas”, completou.