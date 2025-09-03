PCPR cumpre 189 mandados em nove estados contra quadrilha de golpes eletrônicos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quarta-feira (3) para cumprir 189 mandados judiciais contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. A operação ocorre de forma simultânea em nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.

A ação mobiliza mais de 500 policiais civis em todo o País. As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela PCPR, que revelou um esquema estruturado de fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão.

As apurações identificaram prejuízo de pelo menos R$ 5,4 milhões às vítimas. O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, pulverizava os valores em várias contas, numa prática de lavagem conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.

O delegado Emmanoel David detalha o andamento das investigações. “Conseguimos mapear toda a estrutura do grupo, identificar os líderes e rastrear o caminho do dinheiro obtido com os golpes. Esse trabalho minucioso é o que permitiu chegar a esta fase da operação”, diz.

A investigação apontou líderes do estado de São Paulo como autores intelectuais dos golpes, responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha. A PCPR também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa, responsáveis por ocultar e dissimular valores.

O delegado Reinaldo Zequinão explicou a importância do aprofundamento das apurações. “A análise do material coletado ao longo da investigação foi essencial para comprovar a participação dos envolvidos e revelar como funcionava a movimentação financeira do grupo criminoso”, complementa.

Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades:

– Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff.

– Santa Catarina: Joinville.

– São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes.

– Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro.

– Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria.

– Goiás: Planaltina.

– Pará: Marabá.

– Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas.

– Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz.

O material apreendido deve embasar novas etapas da investigação e ampliar a responsabilização dos envolvidos.

