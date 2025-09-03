Mais de 5.000 alunos disputarão os Jogos Primários de Campo Mourão

Entre os dias 4 e 26 de setembro as praças esportivas de Campo Mourão vão receber a 21ª edição dos Jogos Primários, disputados por mais de 5.000 alunos do 1º ao 5º ano, entre 6 e 11 anos, representado escolas das redes municipal e particular. No total serão 16 modalidades esportivas e a competição costuma movimentar familiares e alunos.

A abertura será na próxima quinta-feira (4), às 19 horas, no Ginásio de Esportes JK, com apresentação das delegações dos 30 colégios participantes e de acrobacias com bicicletas “Showtime BMX”.

“Mais do que competição, os Jogos Primários são um momento de integração, aprendizado e valorização do esporte na infância, fortalecendo laços e incentivando hábitos saudáveis”, observa a presidente da Fundação de Esportes (Fecam), Karla Tureck.

Os Jogos Primários são realizados anualmente, organizados pela Fecam e Secretaria Municipal de Educação. Além da atividade física, o esporte estimula a criatividade, a resolução de problemas, a aprendizagem de regras, a comunicação e a interação.

“É contagiante ver que algo simples como uma atividade esportiva é tão significativa no desenvolvimento na área educacional, social, de saúde e de cidadania. Por isso trabalhamos e nos empenhamos para manter a realização dos Jogos Primários, a cada ano melhorando a organização”, completa Karla.