PCPR apura 907 denúncias de violência contra idosos durante operação nacional

A operação, que aconteceu nos 26 estados e no Distrito Federal, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e visa reprimir e prevenir a violência contra a população idosa.

No Paraná, as denúncias apuradas envolvem agressões físicas, violência psicológica, negligência, maus-tratos e casos em que família se apossa dos cartões bancários ou aposentadoria dos idosos.

Durante as diligências, foram localizados diversos casos graves, em que os idosos estavam em situação de abandono total, enfermos, acamados, em estado de confusão mental ou, ainda, casos de insegurança alimentar.

Após as ações, a PCPR tomou todas as providências de acionamento de ajuda e proteção, encaminhando as vítimas para o atendimento social necessário.

Durante a operação, quando houve a necessidade de assistência alimentar, a PCPR também prestou auxílio. Ao todo, foram entregues mais de 500 quilos de alimentos.

Na edição anterior da Vetus, em 2020, a Polícia Civil do Paraná apurou 316 denúncias no Estado – são 591 casos a mais neste ano, um aumento de 187%. A estimativa é que o número de apuração seja ainda maior, já que no Paraná a Operação Vetus II deve seguir até a finalização da apuração das denúncias.

A ação da PCPR não se restringe a apurar as denúncias de violência. Estão sendo coletados dados para análise segura das vulnerabilidades que atingem idosos, familiares e cuidadores.

As informações serão analisadas pelo Núcleo de Direitos Humanos e Proteção a Vulneráveis da PCPR para apresentar propostas que ajudem a solucionar essas questões. A instituição busca monitorar todo o trajeto desde quando o cidadão em situação de vulnerabilidade acionou o pedido de ajuda, até a efetiva solução da demanda.

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações sobre casos de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 ou 0800 141 0001.