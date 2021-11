Mais três vítimas reconhecem homem preso acusado de estupro

Após a polícia prender nesta quarta-feira o homem acusado de ter estuprado três mulheres em Campo Mourão, outras vítimas comparecem à delegacia hoje e o reconheceram também como autor dos abusos sexuais contra elas.

A Polícia Civil manteve os trabalhos de investigação após a prisão do suspeito, fazendo um levantamento dos boletins de ocorrência de estupros ocorridos com o mesmo modus operandi nos últimos anos em Campo Mourão, cuja autoria seria de um homem com características físicas semelhantes ao do detido ontem.

As vítimas foram chamadas a comparecer na delegacia e três delas o reconheceram. “Dos três casos observados, todas as vítimas reconheceram o indivíduo preso ontem com 100% de certeza como autor do crime praticado contra elas”, disse o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues.

Um dos crimes ocorreu em abril deste ano, nas proximidades do Parque do Lago. Outro foi registrado no dia 6 de outubro deste ano, onde a vítima foi abordada com a mesma motocicleta Honda Bros, no Lar Paraná e levada até as proximidades do seminário, onde foi violentada. Já a outra vítima foi estuprada em 2017.

“O que chama a atenção são as semelhanças físicas apresentadas pelas vítimas, mulheres jovens entre 20 e 25 anos, morenas claras, com cabelos pretos, longos e lisos”, declarou o delegado.