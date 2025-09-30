PCPR apreende duas espingardas durante cumprimento de mandado em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu duas espingardas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (30), em Campo Mourão. As ordens judiciais são resultado de uma investigação que apura crimes praticados no contexto da violência doméstica.

A ameaça contra a vítima ocorreu no dia 17 de agosto deste ano, durante um relacionamento que durou cerca de dois anos. As lesões foram causadas por mordidas e pelo uso de um cabo.

“O ex-companheiro a ameaçou de morte com armas de fogo. Além disso, a vítima relatou ter sofrido violência sexual praticada por ele”, explicou a delegada da PCPR, Thais Emi Fujihara.

Após a denúncia feita na unidade policial, a PCPR passou a apurar os crimes de ameaça, lesão corporal e estupro, que motivaram a expedição dos mandados de buscas. Com a atuação de duas equipes policiais, as buscas foram cumpridas em endereços ligados ao investigado.

Foram localizadas e apreendidas uma espingarda de pressão e outra espingarda aparentemente sem condições de uso. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A PCPR segue em investigação.

DENÚNCIAS

A população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas, que podem ser registradas diretamente na sede da Delegacia da Mulher ou para a equipe de investigação pelo WhatsApp (44) 3523-4250. Ainda é possível registrar pelos telefones 181, do Disque Denúncia ou 100, do Disque Direitos Humanos.