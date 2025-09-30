ABL Futsal/Eliane estreia contra Umuarama pela segunda fase do Paranaense Sub 20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão estreia em casa, nesta quinta-feira, 2, às 20h, no ginásio Haroldo Gonçalves Neto, Vila Urupês, pela segunda fase do Campeonato Paranaense Sub 20. Os mourãoenses, que estão no Grupo E, jogarão contra os times de Umuarama, Chopinzinho e Sfinge em partidas de ida e volta classificando os dois primeiros para os playoffs.

Campo Mourão terminou a primeira fase líder do Grupo A com 30 pontos 100% de aproveitamento, com dez vitórias em dez jogos.