Patrulha Rural recupera dois veículos em Iretama

Dois veículos foram recuperados nas últimas horas pela Patrulha Rural, na região de Iretama. O Destacamento de Iretama recebeu a informação de que um veículo I/Chev Cruze ltz NB AT, produto de furto naquela cidade, estaria abandonado em uma mata na área rural, na divisa entre Iretama e Nova Tebas.

A equipe realizou buscas e localizou não apenas o I/Chev Cruze ltz NB AT, mas também GM/Montana Conquest, escondidos próximo ao Rio Muquilão. A Montana havia sido roubada no dia 27 de março, enquanto o I/Chev Cruze foi furtado na terça-feira, dia 7 de maio, em Iretama.

As vítimas foram contatadas e compareceram ao local, sendo que o veículo Cruze possuía chave reserva, enquanto o Montana estava com o pneu traseiro direito furado e sem chave reserva, sendo guinchado com recursos do proprietário.

Ambos os veículos foram encaminhados à Delegacia de Iretama para as providências de Polícia Judiciária.