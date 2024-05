Semana Nacional de Museus terá programação em Campo Mourão

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira participa com uma programação especial da 22ª edição da Semana Nacional de Museus, que este ano aborda a temática “Museus, Educação e Pesquisa”. A proposta é refletir sobre a fundamental atuação destas instituições como impulsionadoras de educação e pesquisa.

O tema é proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. O Museu Municipal promoverá encontros com palestras e relatos de experiências nos dias 13 e 20 de maio, para dialogar sobre a educação museal.

No dia 13 de maio, segunda-feira, o Museu estará aberto das 19 até às 21 horas, com o objetivo de atrair pessoas que não têm condições de visitar durante os horários diurnos. Na terça (14), será realizada a abertura do Centro de Documentação Pedro da Veiga para pesquisadores, historiadores e público em geral. No dia 15, palestra com o historiador Jair Elias sobre a história de Campo Mourão em documentos.

Na segunda-feira (13), será aberta a exposição “Além da Destruição: Ativismo Patrimonial (Ucrânia)”, que utiliza mídias diversas para discutir o impacto da guerra no patrimônio cultural, incentivando o diálogo e a participação ativa dos visitantes. Outra atividade programada para os dias 13 a 19 de maio explora os impactos da guerra russa no patrimônio ucraniano, com diálogos e participação dos visitantes. O palestrante será Michel Kobelinski, professor da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR.

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira é um patrimônio vinculado à Secretaria Municipal da Cultura de Campo Mourão e atualmente é o maior da região. Foi fundado em 1978 e ganhou sua sede própria em 2004. Abriga centenas de objetos, fotografias, obras de arte, documentos, vídeos e áudios que relatam a história de Campo Mourão.