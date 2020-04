Patrulha Rural recupera 27 animais que haviam sido furtados em Iretama

Policiais da Patrulha Rural do 11º Batalhão conseguiram recuperar 27 cabeças de gado que haviam sido furtados em uma propriedade rural, no distrito de Águas de Jurema.

O furto teria ocorrido em 19 de abril, mas como a vítima teve conhecimento depois, os animais foram localizados pelos policiais nesta segunda-feira (27), em uma área de preservação, em uma fazenda, localizada na Estrada Água da Anta, distante cerca de 20 quilômetros do local do furto.

De acordo com o subtenente Marco Antonio, a recuperação dos animais foi possível após uma denúncia dando conta que dois indivíduos já conhecidos por envolvimento com alguns crimes teriam sido vistos conduzindo cerca de 30 cabeças de gado por uma estrada no período da noite, o que chamou a atenção dos policiais.

“Após esta informação nós fizemos contato com alguns pecuaristas da região e pedimos que verificassem a quantidade de animais em suas propriedades, haja vista que até aquele momento não havia nenhum registro de furto”, explicou o Subtenente.

Após isso, o proprietário de uma fazenda informou que 27 animais haviam sido furtados. Com a confirmação do furto os policiais seguiram algumas marcas pela estrada onde o gado teria passado e conseguiram chegar até uma área de preservação permanente, onde estavam os bovinos.

O responsável pela propriedade informou que não tinha conhecimento que havia animais naquela área, que fica bem distante da sede da fazenda.

Ainda de acordo com as informações colhidas pelos policiais, existe a suspeita que os possíveis envolvidos no furto tenham colocado o gado no local para dificultar a localização.

“Nós tivemos algumas informações que esses indivíduos levam os animais e escondem em propriedades vizinhas para dificultar o nosso trabalho e gerar suspeita em outras pessoas que não tem nenhum envolvimento com o furto”, enfatiza o Subtenente.

De acordo com Marco Antonio, os animais recuperados pela PM foram removidos até a propriedade de origem. A Polícia Militar registrou todas as informações no boletim de ocorrência para que possam ser tomadas as devidas providências em relação ao caso.