“Solidariedade pela Vida” agradece empresa doadora

Os presidentes Alcir Rodrigues da Silva (da Associação Comercial e Industrial – Acicam) e Newton Leal (do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam) estiveram na unidade industrial da Colacrial – Auto Adesivos Paraná para agradecer a doação da empresa à campanha “Solidariedade pela Vida”.

A ação encabeçada por entidades empresariais de Campo Mourão e região mobiliza empresas, entidades e a sociedade em geral com a meta de arrecadar doações de recursos para a compra de equipamentos e insumos hospitalares para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

A indústria, instalada na saída para Goioerê e que gera 440 empregos diretos na cidade, aderiu prontamente à campanha quando foi procurada pelos coordenadores da mobilização. O valor da doação não foi divulgado pela empresa, mas está entre as maiores repasses para a campanha até agora. A Colacril, líder no mercado de auto adesivos no Brasil, instalou-se em Campo Mourão por volta de 2000 e sua produção destina-se não apenas ao mercado nacional, mas também a vários outros países vizinhos. A maior unidade industrial da empresa está em Campo Mourão e pesados investimentos na ampliação da linha de produção estão programados para os próximos dois anos, o que redundará na geração de mais emprego e renda no Município.

Alcir Rodrigues da Silva e Newton Leal foram recepcionados pelo diretor Industrial da Colacril/Campo Mourão, Guilherme Bruschi, juntamente com a gerente Contábil, Daniela Pessin Bueno.

Em breve, a campanha “Solidariedade pela Vida” apresentará uma parcial da arrecadação obtida e dos investimentos já realizados.