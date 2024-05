Passageiro de ônibus é preso com drogas que levaria de Campo Mourão para SP

A equipe de Operação com Cães da 4ª Cia do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu quase 13 kg de maconha ao abordar um ônibus que fazia o itinerário Foz do Iguaçu para São Paulo, por volta das 22h de ontem, na rodovia PR-317, em Peabiru.

A droga foi encontrada com a ajuda de um cão farejador, no bagageiro do ônibus. Em uma mala de cor preta, os policiais localizaram alguns tabletes de maconha, totalizando 12,965kg.

O passageiro foi identificado pela etiqueta da bagagem e disse que estava levando a droga de Campo Mourão até São Paulo onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. A droga e o rapaz foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.