Pais denunciam e namorado da filha é detido por agressão

Um rapaz de 23 anos, foi preso por agredir a namorada de 21, em Campo Mourão. A denúncia foi registrada na delegacia pelos pais da vítima, na tarde desta quinta-feira.

Uma equipe de investigadores foi ao endereço, na área central da cidade para averiguar a denúncia, onde encontrou a jovem com lesões no rosto, braços e pés. Ela estava na companhia do rapaz.

O casal foi conduzido para a delegacia, e a jovem ao ser interrogada longe do namorado, contou que havia sofrido várias agressões durante a madrugada. Feito o procedimento de flagrante por lesão corporal, o delegado arbitrou fiança no valor R$ 2 mil ao rapaz.