Entidades são convidadas para definições sobre a Festa do Carneiro no Buraco

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, está convidando as entidades que tenham interesse em participar da Festa Nacional do Carneiro no Buraco neste ano, para uma reunião de trabalho e definições inerentes ao evento, no dia 6 de fevereiro, quinta-feira, 8 horas, na própria sede da secretaria, na Rua São Paulo, 1787.

A previsão do servimento do prato típico é para o dia 12 de julho. Os interessados em participar podem confirmar presença e obter maiores informações na Casa do Empreendedor, ou pelos fones (44) 3815-8820 ou 99978-7855.

“A participação das entidades é de fundamental importância para que possamos realizar o evento, e sendo assim, estamos promovendo este convite para que já possamos ir definindo ações relativas ao evento”, explica Carlos Alberto Facco, Secretário do Desenvolvimento Econômico do Município.