Pai embriagado mata o próprio filho que tinha acabado de retornar da igreja

Um crime brutal em família ocorreu por volta das 21h20 desse sábado, em Nova Esperança, região de Maringá. Alcoolizado, um homem acabou matando o próprio filho, de 29 anos, que havia acabado de chegar de uma igreja evangélica.

A vítima, Eduardo Júnior Soares, participava da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Após participar do culto, ele retornou até a sua casa, na rua Mário Aloise, na Vila Garça, onde se desentendeu com seu pai, de 54 anos, que estava embriagado e bastante alterado.

Vendo a situação do pai, o rapaz decidiu ir até a casa da sua avó, que mora na residência da frente, no mesmo quintal. No entanto, o pai o seguiu e o surpreendeu com diversos golpes de faca. De acordo com o que foi apurado, o jovem foi golpeado pelas costas.

Equipes da Polícia Civil e Científica constataram cerca de 10 a 14 perfurações no corpo da vítima. A Polícia Militar foi comunicada sobre o caso e prendeu o autor do crime em flagrante.