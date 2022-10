Adolescente de 15 anos ao volante provoca acidente

Um adolescente de 15 anos ficou ferido ao bater o veículo VW/Saveiro que dirigia, após invadir uma via preferencial, no momento em que passava um Fiat Palio. O acidente ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira, 7, na avenida Nossa Senhora Aparecida, esquina com a rua das Glórias, na Vila Cândida, em Campo Mourão.

Além do motorista menor de idade, um outro adolescente de 16 anos que também estava no veículo também ficou ferido. Segundo as informações, o Fiat Palio seguia pela avenida, sentido conjunto Mendes, quando o adolescente que transitava pela rua das Glórias não parou no cruzamento.

Com o impacto, menor que dirigia reclamava de dores no tórax. Os dois adolescentes foram atendidos pelo Sam u e encaminhados ao hospital Pronto Socorro. O ocupantes do Palio não se feriram.